Juventus-Fiorentina 0-2, le pagelle: De Gea e Pongracic solidi, Ndour decisivo, Mandragora gol capolavoro

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DE GEA – Primo intervento semplice sul tentativo di Locatelli al quarto d'ora, poi è buona l'uscita su Vlahovic dopo il retropassaggio di Ndour. Molto attento più tardi anche su Yildiz. Ricomincia nella ripresa mettendo i pugni su Boga, annullando il tiro di McKennie e pure quello di Yildiz a seguire. Solido, 7

DODO' – Iniziativa di una certa pericolosità intorno al decimo quando recupera palla in area di rigore bianconera su Cambiaso. Buona guardia dalla sua parte nel secondo tempo, 6

PONGRACIC – Tiene d'occhio Vlahovic a più riprese anche se finisce tra gli ammoniti per l'intervento su Yildiz. Il giallo non lo condiziona e gioca molto bene anche nel secondo tempo, 7

RANIERI – Si oppone al tiro di Conceicao quando la Juve comincia a farsi vedere in attacco. Concede il bis sempre sul portoghese a metà primo tempo e tiene anche nella ripresa fino al cambio, poi però si fa espellere lo stesso dalla panchina, 6,5

Dal 17'st COMUZZO – Ringrazia qualche millimetro di troppo sulla posizione di Vlahovic quando mette in rete in fuorigioco, poi viene duramente ripreso da Vanoli, 6

GOSENS – Chiamato al tiro da Solomon trova l'opposizione dell'avversario sulla sua conclusione. Chiude il primo con il primato dei km percorsi. Finisce a terra sul colpo di testa di McKennie il cui gol viene annullato, 6

Dal 28'st BALBO – Gioca semplice, 6

FAGIOLI – Sale di tono con il passare dei minuti garantendo buona gestione dopo il vantaggio di Ndour. Vanoli gli risparmia parecchio del secondo tempo, 6,5

Dal 17'st GUDMUNDSSON – Sgambata finale nella mezz'ora in cui i viola mettono il successo in fresco, 6

PARISI – Propositivo fin dall'inizio è costretto a uscire alla mezz'ora con il rischio che sia un infortunio grave, 6

Dal 30'st HARRISON – Avvia adeguatamente l'azione del vantaggio di Ndour poi impegna seriamente Di Gregorio che manda in corner il suo tiro. Spinge meno alla distanza ma anche per dare copertura, 6,5

NDOUR – Poco brillante rispetto ai compagni nel buon avvio generale infila al ventesimo un retropassaggio killer che obbliga De Gea a uscire su Vlahovic. Si fa perdonare con il gol del vantaggio sul quale Di Gregorio mette del suo poi gioca una ripresa ordinata. Decisivo 7

BRESCIANINI – Prova a metterci corsa nei primi minuti del match, poi però finisce un po' in ombra. E' comunque una prova all'altezza, 6

Dal 17'st MANDRAGORA – Buon palleggio fino al gol capolavoro che vale il raddoppio, 7

SOLOMON – Percussione e scarico a Gosens nel primo quarto d'ora cui segue una buona idea che pesca Parisi in piena area di rigore. Chiude un buon primo tempo servendo Ndour sul gol e comincia bene anche il secondo tempo con un paio di iniziative. Il calo nel finale è comprensibile, 6,5

PICCOLI – Sul pallone di Pongracic il movimento è buono, molto meno la conclusione. Ha poche opportunità per mettersi in mostra poi nel finale troverebbe anche il gol se non fosse in fuorigioco, 6

VANOLI – Zero sorprese in una Fiorentina che rinuncia a Mandragora a favore di Brescianini e ritrova Piccoli al centro dell'attacco. Approccio e atteggiamento sono quelli giusti e nonostante l'infortunio di Parisi il vantaggio firmato Ndour è più che meritato. La prima mossa è il triplo cambio di Ranieri, Fagioli e Brescianini per Comuzzo, Mandragora e Gudmundsson e il gol del due zero firmato da un subentrante gli dà ragione regalandogli la soddisfazione di aver trovato un successo da incorniciare al termine di un'annata da incubo, 6,5