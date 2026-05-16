Addio Pioli-Fiorentina, ma stima immutata. Il tecnico cerca una nuova panchina

vedi letture

Una delle notizie più lette di queste ora è stata quella della risoluzione del contratto che legava Stefano Pioli alla Fiorentina. L'ufficialità dell'addio a tutti gli effetti tra il tecnico emiliano e la società viola è arrivata venerdì pomeriggio, ma a tornare sulla situazione tra le parti è stato il Corriere dello Sport. Nonostante le vicissitudini imprevedibili, la stima reciproca tra le parti è rimasta immutata. Tanto che la Fiorentina ha augurato il meglio a Pioli attraverso l’annuncio della risoluzione del contratto.

Adesso, con un valzer di panchine che sta per investire buona parte della Serie A, l'ex allenatore viola è pronto e voglioso di tornare in pista. Anche perché con la questione ct ancora in ballo, diverse big si preparano ad affrontare una possibile serie di cambiamenti. Pioli è pronto a tornare in carreggiata: il divorzio formale dalla Fiorentina lo conferma pesantemente. CLICCA QUA per saperne di più