Verso la prossima stagione con l'attacco da rifare: piacciono Konate e Lucca
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Con la salvezza in tasca da ormai una settimana, la Fiorentina si accinge a sfidare la Juventus iniziando a pensare anche alla prossima stagione. E allora spazio al mercato e ai nomi che Fabio Paratici, da ds viola, sta iniziando a sondare per l'attacco dell'anno prossimo. Stamani è stata La Gazzetta dello Sport a lanciarne uno nuovo, ossia Karim Konate del Salisburgo. Un profilo che però potrebbe avere un periodo di difficoltà per ambientarsi nel nostro campionato e per questo, la Rosea rimarca l'interesse dei viola mai svanito per Lorenzo Lucca, ora al Nottingham Forest ma di proprietà del Napoli.
Leggi anche: Non solo Konate, come futuro centravanti viola resta viva la pista che porta a Lucca
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