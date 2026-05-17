Juventus-Fiorentina 0-1, Cher Ndour porta in vantaggio la Viola!

Juventus-Fiorentina 0-1, Cher Ndour porta in vantaggio la Viola!FirenzeViola.it
Oggi alle 12:36Notizie di FV
di Redazione FV

La Fiorentina passa in vantaggio al 33' contro la Juventus. Cher Ndour, servito al limite dell'area da un taglio perfetto di Solmon, trafigge Di Gregorio con un destro potente e gela l'Allianz Stadium. È 1-0 per i viola.