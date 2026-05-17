Vanoli (Sky): "Se merito la conferma? Rispondo da presuntuoso. Se resto vorrei..."

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Dopo la vittoria contro la Juventus, l'allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli ha parlato così a Sky Sport: "Non ci sono rimpianti dopo questa partita. I ragazzi hanno dimostrato che ci tenevano perché sappiamo quanto ci tenessero i tifosi. Faccio i complimenti a un gruppo di uomini che ha saputo fare una grande partita nonostante questa annata. Complimenti alla squadra".

Sente sua questa Fiorentina? E sarà sua anche il prossimo anno?

"Mi sono già espresso su questo. Oggi mi vorrei godere questa magnifica vittoria che dimostra che con un pizzico di serenità in più si può giocare anche bene. L'obiettivo era la salvezza. La società ha sempre avuto stima nei miei confronti e quindi non posso dire nulla da questo punto di vista".

Sente di meritare la conferma?

"Rispondo da presuntuoso, ci sono i numeri. La società mi aveva dato un obiettivo e io l'ho raggiunto, ora decidono loro. Dico solo che se fosse mia la Fiorentina il prossimo anno la vorrei di alto livello".

La Juventus aveva paura?

"Siamo stati bravi a livello individuale nei duelli. La Juve è una squadra che appena ci ha schiacciato è stata pericolosa. Hanno fatto una partita attenta, di coraggio. Abbiamo sfruttato le ripartenze e potevamo sfruttarle ancora meglio".