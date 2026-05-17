Juventus-Fiorentina 0-2, Mandragora raddoppia con un bolide!

Juventus-Fiorentina 0-2, Mandragora raddoppia con un bolide!FirenzeViola.it
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Oggi alle 13:47Notizie di FV
di Redazione FV

Raddoppio della Fiorentina contro la Juventus: è 2-0. In gol Rolando Mandragora che all'82' ha lasciato partire un mancino a giro e potentissimo dal limite dell'area bianconera, insaccando alle spalle di Di Gregorio. Il centrocampista ha poi dedicato il gol a Parisi, che era uscito dal campo malconcio nel primo tempo.