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Juventus-Fiorentina 0-2, finisce qui: la Viola espugna lo Stadium!
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Finisce qui all'Allianz Stadium: la Fiorentina batte la Juventus 2-0! I viola superano gli avversari bianconeri grazie ai gol di Cher Ndour e Rolando Mandragora, e soprattutto grazie a una bella prestazione da parte dell'intera la squadra. Meno bene i padroni di casa che anche in virtù dei risultati dagli altri campi occupano ora la quinta posizione in classifica a pari merito col Como, uscendo così dalla zona Champions. Fischi sonori allo Stadium per i giocatori di Luciano Spalletti.
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2 Juventus-Fiorentina 0-2, le pagelle: De Gea e Pongracic solidi, Ndour decisivo, Mandragora gol capolavoro
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Juventus-Fiorentina 0-2, le pagelle: De Gea e Pongracic solidi, Ndour decisivo, Mandragora gol capolavoro
Tommaso LoretoViola dai un senso alla trasferta di Torino, poi colma la distanza con la tua gente. Le parole di Cardinale un assist per Commisso, il risultato del Como un esempio per tutti
Alberto PolverosiDopo la Juve, sarà tempo di scelte. Questa è la nostra mappa "tecnica" su conferme e cessioni. De Gea e Parisi sì, Dodo no, Mandragora nì, Gudmundsson deve decidere cosa fare da grande
Luca CalamaiKean ha voglia di andarsene. Vanoli resta se non arrivano prime scelte. De Gea o Martinelli: il dubbio c'é. Riproverei con Beltran
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