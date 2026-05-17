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Juventus-Fiorentina 0-2, finisce qui: la Viola espugna lo Stadium!

Juventus-Fiorentina 0-2, finisce qui: la Viola espugna lo Stadium!FirenzeViola.it
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di Redazione FV

Finisce qui all'Allianz Stadium: la Fiorentina batte la Juventus 2-0! I viola superano gli avversari bianconeri grazie ai gol di Cher Ndour e Rolando Mandragora, e soprattutto grazie a una bella prestazione da parte dell'intera la squadra. Meno bene i padroni di casa che anche in virtù dei risultati dagli altri campi occupano ora la quinta posizione in classifica a pari merito col Como, uscendo così dalla zona Champions. Fischi sonori allo Stadium per i giocatori di Luciano Spalletti. 