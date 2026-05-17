Serie A, la classifica aggiornata: Juventus ora sesta. Fiorentina a 41 punti
La vittoria della Fiorentina a Torino contro la Juventus mette nei guai i bianconeri che sono gli unici delle squadre in lotta per la Champions a non vincere. La squadra di Spalletti scende così al sesto posto, attualmente in Europa League ad una giornata dalla fine del campionato. Sorridono Napoli (che chiuderà secondo), Milan e Roma, attualmente in Champions. Per quanto riguarda la Fiorentina, i tre punti di Torino servono più che altro per la gloria perché la squadra viola resta al 15esimo posto in Serie A. Questa la classifica aggiornata:
Inter 85
Napoli 73*
Milan 70*
Roma 70*
Como 68*
Juventus 68*
Atalanta 58
Bologna 52
Lazio 51*
Udinese 50
Sassuolo 49
Torino 44
Parma 42*
Genoa 41*
Fiorentina 41*
Cagliari 37
Lecce 32
Cremonese 31
Verona 20
Pisa 18*
*una partita in più
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