Juventus-Fiorentina 0-1, il var nega il gol a Vlahovic. Espulso Ranieri

Juventus-Fiorentina 0-1, il var nega il gol a Vlahovic. Espulso RanieriFirenzeViola.it
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Oggi alle 13:36Notizie di FV
di Redazione FV

Svanisce il pareggio della Juventus contro la Fiorentina all'Allianz Stadium. Dusan Vlahovic aveva riequilibrato il punteggio sfruttando la respinta di De Gea su una conclusione di Zhegrova. Ma il centravanti serbo è stato pescato da var in posizione di fuorigioco. Nel frattempo è stato espulso dalla panchina il difensore viola, Luca Ranieri, per proteste.