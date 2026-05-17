Juventus-Fiorentina 0-2, segna anche Piccoli: ma è in fuorigioco

Juventus-Fiorentina 0-2, segna anche Piccoli: ma è in fuorigioco FirenzeViola.it
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Oggi alle 13:51Notizie di FV
di Redazione FV

In gol anche Roberto Piccoli, anzi no. Il centravanti della Fiorentina si è smarcato all'86' alla destra dell'area di rigore bianconera e ricevendo da Harrison ha fatto partire il destro incrociato spiazzando Di Gregorio, ma l'arbitro ha ravvisato la posizione di fuorigioco. Rete annullata.