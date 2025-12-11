FirenzeViola I precedenti tra Fiorentina e Dinamo Kyev: nessuna sconfitta contro la squadra ucraina

vedi letture

Per la Fiorentina è di nuovo tempo di Conference League: stasera alle ore 18.45 allo stadio Artemio Franchi la sfida contro gli ucraini della Dinamo Kyev. Sono sei i precedenti che hanno visto sfidarsi nella storia la squadra viola e le squadre ucraina in competizione UEFA.



Ecco come sono andate le sfide precedenti:

I primi due incontri tra le due squadre si svolsero nella stagione 1969/70 in occasione degli ottavi di finale di Coppa dei Campioni. Il primo incontro, in terra ucraina, terminò 1-2 per la squadra viola, mentre, il ritorno, a Firenze, terminò in pareggio (0-0) decretando il passaggio viola al turno successivo. Il secondo doppio confronto andò invece in scena nella stagione 1989/90 e fu valido ancora una volta per gli ottavi di finale di Coppa Uefa. Anche in questa occasione fu la squadra viola a trovare il passaggio del turno sempre grazie a una vittoria e poi a un pareggio: 1-0 il risultato all'andata, questa volta in casa, 0-0 il risultato al ritorno. L'ultimo doppio confronto, invece, è più recente e risale alla stagione 2014/15, valido per i quarti di finale di Europa League. Anche questa volta stesso risultato: passaggio del turno viola con una vittoria e un pareggio: all'andata pareggio per 1-1 in terra ucraina, al ritorno vittoria viola per 2-0.

Il bilancio complessivo, quindi, parla di 3 vittorie e 3 pareggi a favore della squadra viola e di due vittorie e un pareggio tra le mura amiche del Franchi. Uno score positivo che la Fiorentina vuole continuare a portare avanti e che farebbe molto bene sia per tornare a respirare in Conference League e assistere a una classifica più tranquilla, sia per tornare ad acquisire morale in vista della delicatissima sfida di domenica contro il Verona in campionato.

Ecco il resoconto completo:

Coppa dei Campioni - Dinamo Kyev 1-2 Fiorentina - Ottavi di Finale

Coppa dei Campioni - Fiorentina 0-0 Dinamo Kyev - Ottavi di Finale

Coppa Uefa - Fiorentina 1-0 Dinamo Kyev - Ottavi di Finale

Coppa Uefa - Dinamo Kyev 0-0 Fiorentina - Ottavi di Finale

Europa League - Dinamo Kyev 1-1 Fiorentina - Quarti di Finale

Europa League - Fiorentina 2-0 Dinamo Kyev - Quarti di Finale