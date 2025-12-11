Parla Commisso: "La Fiorentina non è in vendita. I dirigenti hanno la mia fiducia"

Rocco Commisso torna a parlare e lo fa a La Nazione, in una lunga intervista in cui il proprietario della Fiorentina dice la sua sul momento sportivamente drammatico della squadra viola, facendo chiarezza anche sulle voci di una possibile cessione del club: "Ancora una volta questa domanda? Ma sa quante risposte ho già dato su questo tema? - dice Commisso al quotidiano. Queste voci non fanno altro che destabilizzare ulteriormente l’ambiente quando, invece, ci vorrebbe una grande compattezza da parte di tutti. Se avessi ragionato in questa maniera ogni volta che mi sono trovato in difficoltà con una mia azienda, oggi Mediacom non rappresenterebbe l’eccellenza che è! Tutte le aziende attraversano momenti di difficoltà ma la lungimiranza di chi guida una società sta proprio nel trarre insegnamento dai momenti bui per poter uscirne più forti. Io non ho mai mollato in nessuna delle mie attività e a maggior ragione non lo farò adesso”.

Poi sulla possibilità di cambiare i dirigenti ribadisce piena fiducia in chi sta gestendo la società, spiegando che Goretti è stato promosso internamente perché Comisso fa sempre così con chi gli dimostra qualità. E aggiunge: "So che la situazione di classifica della prima squadra è molto complicata. Le persone che lavorano con me comprendono perfettamente le dinamiche e lavorano nel calcio da molti anni. Hanno guadagnato la nostra forte fiducia con i risultati ottenuti la scorsa stagione e continuano ad avere il nostro pieno supporto mentre affrontiamo questo momento. Poi è chiaro che a fine stagione andrà valutato il lavoro di tutti ma in questo momento le persone che lavorano alla Fiorentina hanno la mia massima fiducia”.