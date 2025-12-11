Kouame, aggiunto alla lista al posto di Lamptey. Torna in Europa dopo un anno

Prima convocazione europea per Christian Kouame dopo un anno. L'attaccante ivoriano non era stato inserito nella lista comunicata alla UEFA dalla Fiorentina il 2 settembre, ed è poi stato aggiunto al posto di Tariq Lamptey infortunato. L'ultima volta che Kouame aveva preso parte una gara di Conference League, e più in generale valida per le coppe europee, era il 19 dicembre 2024, in occasione di Vitoria Guimaraes-Fiorentina finita 1-1 (novanta minuti in campo per il classe '97).