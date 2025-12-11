Kouame, aggiunto alla lista al posto di Lamptey. Torna in Europa dopo un anno

Kouame, aggiunto alla lista al posto di Lamptey. Torna in Europa dopo un annoFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 12:33Primo Piano
di Niccolò Santi

Prima convocazione europea per Christian Kouame dopo un anno. L'attaccante ivoriano non era stato inserito nella lista comunicata alla UEFA dalla Fiorentina il 2 settembre, ed è poi stato aggiunto al posto di Tariq Lamptey infortunato. L'ultima volta che Kouame aveva preso parte una gara di Conference League, e più in generale valida per le coppe europee, era il 19 dicembre 2024, in occasione di Vitoria Guimaraes-Fiorentina finita 1-1 (novanta minuti in campo per il classe '97).