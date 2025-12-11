Kouame, aggiunto alla lista al posto di Lamptey. Torna in Europa dopo un anno
FirenzeViola.it
Prima convocazione europea per Christian Kouame dopo un anno. L'attaccante ivoriano non era stato inserito nella lista comunicata alla UEFA dalla Fiorentina il 2 settembre, ed è poi stato aggiunto al posto di Tariq Lamptey infortunato. L'ultima volta che Kouame aveva preso parte una gara di Conference League, e più in generale valida per le coppe europee, era il 19 dicembre 2024, in occasione di Vitoria Guimaraes-Fiorentina finita 1-1 (novanta minuti in campo per il classe '97).
Pubblicità
Primo Piano
FirenzeViolaFiorentina-Dinamo Kiev, totoformazione: dubbio Ranieri-Viti. Davanti Piccoli insieme a Dzeko
Le più lette
Copertina
FirenzeViolaCommisso rompe il silenzio e conferma lo status quo: questo è il gruppo che deve salvare la Fiorentina
FirenzeViolaFiorentina-Dinamo Kiev, totoformazione: dubbio Ranieri-Viti. Davanti Piccoli insieme a Dzeko
Lorenzo Di BenedettoLe sensazioni sono tutte negative: spogliatoio a pezzi, dirigenza in balia delle onde e proprietà totalmente assente. Firenze ha bisogno di risposte, ma chi può darle davvero? Dall'America devono arrivare certezze, in un senso o nell'altro
Angelo GiorgettiCronaca di una fine annunciata: le istituzioni fiorentine devono muoversi per capire le intenzioni di Commisso. E fare pressioni. Situazione surreale, una città trascinata verso la B e nessuno ha una risposta
Mario TeneraniSolo Rocco può salvare la Fiorentina: vendendola presto per voltare pagina. Altrimenti dentro un manager di calcio. Questa squadra non merita Firenze. Spogliatoio: scintille Kean-Mandragora
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com