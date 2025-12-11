Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei principali quotidiani sulla Fiorentina

Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei principali quotidiani sulla FiorentinaFirenzeViola.it
Oggi alle 07:50Notizie di FV
di Redazione FV

Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

Corriere Fiorentino: "Coppa anti crisi: arriva la Dinamo Kiev, caccia alla vittoria anche in chiave salvezza"

La Nazione: "Commisso non molla: "Chiedo scusa ai tifosi""

Corriere dello Sport-Stadio: "Viola, in testa ha solo il Verona"

La Repubblica-Firenze: "Fiorentina in crisi, sfida alla Dinamo per ripartire"

La Gazzetta dello Sport: "Viola, prove di rilancio"

Tuttosport: "Viola, basta un clic!"