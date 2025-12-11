Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei principali quotidiani sulla Fiorentina
FirenzeViola.it
Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:
Corriere Fiorentino: "Coppa anti crisi: arriva la Dinamo Kiev, caccia alla vittoria anche in chiave salvezza"
La Nazione: "Commisso non molla: "Chiedo scusa ai tifosi""
Corriere dello Sport-Stadio: "Viola, in testa ha solo il Verona"
La Repubblica-Firenze: "Fiorentina in crisi, sfida alla Dinamo per ripartire"
La Gazzetta dello Sport: "Viola, prove di rilancio"
Tuttosport: "Viola, basta un clic!"
Pubblicità
Notizie di FV
Le più lette
3 Probabili formazioni, contro la Dinamo Kiev torna Nicolussi Caviglia in mezzo, davanti Dzeko e Piccoli
Copertina
FirenzeViolaProbabili formazioni, contro la Dinamo Kiev torna Nicolussi Caviglia in mezzo, davanti Dzeko e Piccoli
Lorenzo Di BenedettoLe sensazioni sono tutte negative: spogliatoio a pezzi, dirigenza in balia delle onde e proprietà totalmente assente. Firenze ha bisogno di risposte, ma chi può darle davvero? Dall'America devono arrivare certezze, in un senso o nell'altro
Angelo GiorgettiCronaca di una fine annunciata: le istituzioni fiorentine devono muoversi per capire le intenzioni di Commisso. E fare pressioni. Situazione surreale, una città trascinata verso la B e nessuno ha una risposta
Mario TeneraniSolo Rocco può salvare la Fiorentina: vendendola presto per voltare pagina. Altrimenti dentro un manager di calcio. Questa squadra non merita Firenze. Spogliatoio: scintille Kean-Mandragora
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com