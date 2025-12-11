Parla anche Joseph Commisso: "I giocatori non sono soli, dobbiamo rimanere tutti uniti"

vedi letture

A La Nazione all'interno dell'intervista al patron viola Rocco Commisso, ci sono anche alcune parole del figlio, Joseph Commisso, che ha detto: "Come famiglia, siamo fermamente al fianco di questa squadra e delle persone di cui ci fidiamo per guidare la Fiorentina. I giocatori non sono soli: hanno il nostro pieno supporto e la nostra fiducia. Questo è un momento per rimanere uniti, concentrati e rispondere con il carattere e la determinazione che rappresentano questo club. Affronteremo la sfida insieme".