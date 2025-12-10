Il messaggio di Vanoli e Ranieri in conferenza: lo spogliatoio viola resta unito

vedi letture

È stata una conferenza stampa nella quale Paolo Vanoli e Luca Ranieri hanno provato a spegnere un po' i bollenti spiriti che ardono in città dopo la sconfitta con polemiche contro il Sassuolo. Il messaggio che l'allenatore e il capitano viola hanno voluto mandare alla piazza alla vigilia della partita contro la Dinamo Kiev è che lo spogliatoio viola resta unito e vuole uscire al più presto da questo momento disastroso in campionato. La prima occasione sarà proprio contro gli ucraini che arriveranno al Franchi per cercare tre punti come ha già fatto l'AEK Atene.

Clicca qui per le parole di Vanoli

Clicca qui per le parole di Ranieri