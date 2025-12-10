Il messaggio di Vanoli e Ranieri in conferenza: lo spogliatoio viola resta unito
È stata una conferenza stampa nella quale Paolo Vanoli e Luca Ranieri hanno provato a spegnere un po' i bollenti spiriti che ardono in città dopo la sconfitta con polemiche contro il Sassuolo. Il messaggio che l'allenatore e il capitano viola hanno voluto mandare alla piazza alla vigilia della partita contro la Dinamo Kiev è che lo spogliatoio viola resta unito e vuole uscire al più presto da questo momento disastroso in campionato. La prima occasione sarà proprio contro gli ucraini che arriveranno al Franchi per cercare tre punti come ha già fatto l'AEK Atene.
Clicca qui per le parole di Vanoli
Le sensazioni sono tutte negative: spogliatoio a pezzi, dirigenza in balia delle onde e proprietà totalmente assente. Firenze ha bisogno di risposte, ma chi può darle davvero? Dall'America devono arrivare certezze, in un senso o nell'altrodi Lorenzo Di Benedetto
1 Le sensazioni sono tutte negative: spogliatoio a pezzi, dirigenza in balia delle onde e proprietà totalmente assente. Firenze ha bisogno di risposte, ma chi può darle davvero? Dall'America devono arrivare certezze, in un senso o nell'altro
3 Vanoli: "Ci serve un risultato importante. Albert sensibile sul rigore. Facciamo tutti un passo indietro"
Angelo GiorgettiCronaca di una fine annunciata: le istituzioni fiorentine devono muoversi per capire le intenzioni di Commisso. E fare pressioni. Situazione surreale, una città trascinata verso la B e nessuno ha una risposta
Mario TeneraniSolo Rocco può salvare la Fiorentina: vendendola presto per voltare pagina. Altrimenti dentro un manager di calcio. Questa squadra non merita Firenze. Spogliatoio: scintille Kean-Mandragora
Tommaso LoretoNon è con le parole che si evita la B, piuttosto commissariate la Fiorentina e risparmiateci certe dichiarazioni. A Reggio una squadra tutt'altro che unita, una gara incommentabile mentre Vanoli non lo segue nessuno
