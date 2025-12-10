La festa delle Toghe Viola con una torta... particolare: le immagini

Apericena dal sapore tutto viola, questa sera, per alcuni avvocati del gruppo Toghe Viola, riuniti in un momento di convivialità nonostante il clima teso che circonda la Fiorentina. Tra un confronto professionale e qualche inevitabile battuta calcistica, non è mancata la classica ironia fiorentina: a fine serata è comparsa una torta con la scritta “Resteremo in Serie A”, accolta da risate, brindisi e un pizzico di scaramanzia. Un gesto che racconta bene l’anima del tifo viola: ottimismo, autoironia e quella voglia di crederci comunque… anche quando la classifica fa paura e il futuro sembra un rebus. Perché, tra toghe e passione, il cuore resta sempre viola.