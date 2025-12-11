Ancora Commisso: "Non posso permettere che la Fiorentina vada in B. Vicino a Vanoli"
Nell'intervista che Rocco Commisso ha rilasciato a La Nazione, il patron viola parla anche delle "decisioni drastiche" a cui si riferiva Goretti dopo il ko con il Sassuolo. Queste le sue parole: "Viviamo una situazione difficile e dobbiamo uscirne in ogni modo, non possiamo permettere che la Fiorentina vada giù. Siamo tutti responsabili. In ogni caso i calciatori devono capire che anche loro sono responsabili, che devono metterci tutto il loro contributo e la loro dedizione, e.
Poi su Vanoli ha detto: "Ha la mia massima fiducia ed è sicuramente l’ultimo responsabile di questa situazione. Ha tutto il mio supporto e dovremmo essere tutti dalla sua parte".
