Restyling Franchi, il cronoprogramma ai raggi x: tutte le tappe e le date

vedi letture

La Nazione approfondisce il tema stadio dopo che ieri il Comune di Firenze ha elencato tutti i dettagli del nuovo cronoprogramma. Sono state anticipate al primo lotto la realizzazione della nuova copertura nord dello stadio (Curva Fiesole, Tribuna Laterale nord, Maratona nord), comprensiva dei nuovi sky box delle nuove centrali tecnologiche di servizio. La nuova curva Ferrovia è slittata invece al secondo lotto che comprende anche la copertura sud dello stadio e la riqualificazione della tribuna centrale. Per completare il primo stralcio – finanziato con 151 milioni di euro – serviranno 1.100 giorni di lavori.

Tre anni e un mese esatti: da marzo 2024 fino al 30 aprile 2027, data da segnare in rosso sul calendario. Per quel giorno sarà pronta la nuova Fiesole (fallito l’obiettivo di inaugurarla in occasione del centenario viola) e sarà installata la nuova copertura della tribuna laterale nord e della Maratona, sempre lato nord. Tra le tappe fondamentali figurano le fondazioni: per la Fiesole serviranno 613 giorni (da novembre 2024 fino al 14 agosto 2026), per la Maratona nord invece saranno sufficienti 189 giorni fino al 29 marzo 2026.

Il montaggio dei gradoni, iniziato il mese scorso, si concluderà il 22 ottobre del prossimo anno. Partiranno a gennaio invece i lavori per la copertura, inizialmente con pile provvisorie e poi dal 24 marzo 2026 con il montaggio delle strutture principali. Se tutto va bene l’intervento sarà completato il 16 febbraio 2027.