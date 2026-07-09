Grosso si presenta: "Vivo di emozioni, qui per costruire una Fiorentina competitiva"

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Il neo allenatore Fabio Grosso si è presentato alla stampa e lo ha fatto mostrando tutto l'orgoglio e la soddisfazione di essere arrivato in una piazza come la Fiorentina: "La Fiorentina è un club storico e per me essere qui è un grande orgoglio. Conosco le mie responsabilità, faremo di tutto per fare qualcosa di bello - ha detto il nuovo allenatore in conferenza stampa al Viola Park - Vincere qualcosa in Viola? Ovviamente è nel sogno di tutti quello di riuscire a realizzare qualcosa di bello. Le emozioni sono determinanti, spostano i dettagli e le situazioni. Io vivo di emozioni. Vogliamo ricostruire una Fiorentina competitiva e duratura. Sento che c'è l'ambizione di alzare sempre l'asticella e questo è il nostro obiettivo. Certo, abbiamo ancora tanto da fare: devo ancora conoscere i ragazzi e sentire cosa sentono, è fondamentale che anche loro sentano le stesse cose".

Con il tecnico, che ha parlato anche del nuovo acquisto Arthur Atta e dei suoi pupilli Kean e Fagioli, è stato presentato dal dg Alessandro Ferrari mentre il ds Fabio Paratici è rimasto ad osservarlo senza parlare visto che i due dirigenti avevano chiesto espressamente di non fare loro domande per lasciare la copertina al solo Grosso.