FirenzeViola Andreazzoli nuovo tecnico della Fiorentina Primavera: domani l'ufficialità e il via del ritiro

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Sarà Andreazzoli il prossimo allenatore della Primavera viola: domani diventerà ufficiale e inizierà la preparazione della sua squadra

Aurelio Andreazzoli sarà il prossimo allenatore della Fiorentina Primavera. La notizia è trapelata ormai da diversi giorni e da domani diventerà anche ufficiale, con la società viola che renderà noto una volta per tutte il suo arrivo sulla panchina dell'Under 20. L'ex tecnico, tra le altre, di Empoli e Genoa, prenderà così il posto di Daniele Galloppa (che oggi era presente per alcuni aspetti privati al Viola Park) e raccoglierà una formazione che, se pur diversa nell'organico per ovvi motivi, viene dalla storica vittoria dello scudetto di categoria.

Da giorni al Viola Park, domani il via

Andreazzoli, dicevamo, domani verrà annunciato in via ufficiale dalla Fiorentina e inizierà a tutti gli effetti il suo lavoro, col ritiro della Primavera che scatterà proprio da domani al Viola Park. L'allenatore è già stato a visitare le strutture di Bagno a Ripoli, ha conosciuto buona parte della rosa e da qualche giorno si trova già sul posto, pronto a preparare un'annata che vedrà i suoi ragazzi cimentarsi subito con la Supercoppa di categoria, contro l'Atalanta a Milano, il prossimo 9 settembre.