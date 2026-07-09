Rassegna stampa, ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi
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Ecco le prime pagine dei maggiori quotidiani sportivi nazionali in edicola questa mattina.
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FirenzeViolaLa Fiorentina presenta le nuove maglie per la stagione 2026/27: vi piacciono? Qui il sondaggio di FirenzeViola.it
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2 Dalle risposte di Grosso le prime indicazioni tattiche, sul mercato la priorità è sempre sulle corsie esterne
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Dalle risposte di Grosso le prime indicazioni tattiche, sul mercato la priorità è sempre sulle corsie esterne
Lorenzo Di BenedettoIl mercato che non ti aspetti: 34 milioni già investiti e una doppia strategia possibile. Rilancio di Commisso o cessioni "dolorose"? Paratici sta costruendo la sua Fiorentina con intelligenza: caccia agli esterni, ne servono almeno tre
Angelo GiorgettiColpi fatti prima delle uscite e super multa archiviata: la Fiorentina dà segnali di forza. Dragusin, quelle frasi infelici del procuratore e la retromarcia. Un sondaggio per Gil. E a proposito di Grosso nello spogliatoio…
Mario TeneraniParatici per ora non vende, compra... Dragusin un colpo che spiega molto. Arriva un esterno forte: Bakayoko possibile. Koleosho e Thorstvedt sono vicini
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