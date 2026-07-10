Mbappè-Dembelè condannano il Marocco: la Francia è la prima semifinalista
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La Francia è la prima semifinalista di questo Mondiale americano. A Boston i transalpini hanno battuto infatti il Marocco 2-0. Dopo un rigore sbagliato da Mbappè al 28', è nella ripresa che si decide la gara: al 60' è lo stesso Mbappè con un bel tiro a giro a sbloccare il risultato e dopo 6 minuti Dembele approfitta degli spazi che il Marocco concede per rimontare e sigla il raddoppio.
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