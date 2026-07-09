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Trattativa col Modena per Niccolò Trapani: lo vuole mister Galloppa

Trattativa col Modena per Niccolò Trapani: lo vuole mister GalloppaFirenzeViola.it
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Oggi alle 15:06Notizie di FV
di Redazione FV
fonte Andrea Giannattasio
Daniele Galloppa vuole portare con sé a Modena l'ex capitano della Fiorentina Primavera, Niccolò Trapani: gli aggiornamenti

Novità sul fronte delle cessioni. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it la Fiorentina è in trattativa con il Modena per il trasferimento in Emilia-Romagna del terzino destro ed ex capitano della Primavera, Niccolò Trapani. Si tratta di una richiesta esplicita del nuovo tecnico dei Canarini, Daniele Galloppa. Nelle prossime ore potrebbero esserci degli sviluppi significativi. L’asse con il Modena è caldo. 