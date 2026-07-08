Il mercato della Fiorentina tra ufficialità, obiettivo Valdepenas e cessioni dei giovani

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Un'altra giornata di mercato è passata ed per la Fiorentina sono arrivate un paio di ufficialità, quella in entrata del difensore Radu Dragusin dal Tottenham, che ha rilasciato anche le prime parole da calciatore viola, e quella in uscita del giovane difensore centrale Kouadio al Monza. A proposito di giovani in uscita la Fiorentina sta sistemando anche Maat Caprini al Cesena e Martinelli all'Avellino in prestito secco.

Poi restano le operazioni in sospeso di Koleosho e Thorstvedt mentre resta vivo l'nteresse per Victor Valdepenas, difensore del Real Madrid che all'occorenza può giocare anche come terzino. Secondo Tuttomercatoweb ad oggi sono la Fiorentina e il Bologna le due squadre che si stanno muovendo con maggior decisione sul conto di Valdepenas, per quello che sembra essere un nuovo duello di calciomercato, dopo essersi già contesi vari profili nelle ultime stagioni. Il Real Madrid valuta il suo giocatore tra i 7 e gli 8 milioni di euro, e potrebbe anche aprire a una cessione a titolo definitivo, con però una percentuale sulla futura rivendita a proprio favore.