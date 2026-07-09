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La lista degli acquisti più costosi della storia della Fiorentina: Atta sarà 1°

La lista degli acquisti più costosi della storia della Fiorentina: Atta sarà 1°FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 12:31Notizie di FV
di Giacomo A. Galassi

Arthur Atta diventerà l'acquisto più oneroso della storia della Fiorentina. Battuti Nico Gonzalez e Piccoli che finora, con i 27 milioni circa sborsati per entrambi, erano in cima alla classifica dei giocatori pagati di più dal club viola. Curioso come nella top 10 delle spese più alte ci siano quasi tutti acquisti della proprietà Commisso eccetto Cuadrado, Simeone, Nuno Gomes e Mario Gomez. Questa la lista dei 10 trasferimenti più costosi della storia della Fiorentina:

1. Arthur Atta — 25 mln per il 70%

2. Nico González — 27 mln €

3. Roberto Piccoli — 25 mln €

4. Lucas Beltrán — 24 mln €

5. Albert Gudmundsson — 23 mln €

6. Juan Cuadrado — 20 mln €

7. Sofyan Amrabat — 19 mln €

8. Giovanni Simeone — 17 mln €

9. Nuno Gomes — 17 mln €

10. Mario Gómez — 15 mln €