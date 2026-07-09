Blitz Paratici e Atta è un nuovo giocatore della Fiorentina

Blitz Paratici e Atta è un nuovo giocatore della Fiorentina
Oggi alle 23:40Notizie di FV
di Redazione FV

Arthur Atta è diventato a sorpresa un giocatore della Fiorentina nonostante gli occhi delle big italiane e della Premier sul centrocampista dell'Udinese. La società viola lo ha preso a titolo definitivo alla cifra di 25 milioni più sostanziosi bonus, con i friulani che hanno mantenuto il 30% sulla futura rivendita che la Fiorentina potrà abbassare pagandone i due terzi.

Il giocatore arrivato a Firenze nel pomeriggio ha sostenuto le visite mediche ed ormai manca solo l'ufficialità della firma su un contratto di 5 anni ad un ingaggio di 1.3 milioni. Un arrivo che ha acceso la piazza e lo stesso Grosso.