Commisso sceglie Paratici, il Corriere Fiorentino: "Sì a un passo, ecco perché non Giuntoli"

"Commisso sceglie Paratici, sì a un passo" è il titolo che si legge nel taglio basso della prima pagina del Corriere Fiorentino oggi in edicola. Nei confronti di Paratici il club di Commisso ha messo sul piatto un’offerta importante sia sotto il piano economico che in termini di durata, e una risposta definitiva è attesa per le prossime ore. Di certo l’accordo pluriennale consentirebbe al dirigente di impostare un piano di ripartenza a lunga scadenza, più o meno in linea con quello immaginato dal d.s. Goretti e di recente proposto alla proprietà.

Insomma al momento Paratici, che prima deve definire il suo rapporto con il Tottenham, appare davvero a un passo dai viola, uno scenario differente a quello dell’altro grande candidato di queste settimane, Cristiano Giuntoli. Rispetto all’ex ds di Napoli e Juventus Paratici (anche lui a lungo in bianconero) avrebbe dalla sua, oltre a un approccio meno radicale in termini di cambiamenti interni, anche i buoni rapporti sviluppati in passato con procuratori del calibro di Lucci (per Bonucci) e Ramadani (per Chiesa o Cuadrado) con i quali la Fiorentina ha chiuso parecchi affari.