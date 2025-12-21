Serie A, la classifica aggiornata: Fiorentina sempre ultima ma -2 dal Pisa

Serie A, la classifica aggiornata: Fiorentina sempre ultima ma -2 dal PisaFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:08Primo Piano
di Redazione FV

La Fiorentina trova finalmente la prima vittoria in campionato e prova ad iniziare la sua rincorsa alla salvezza. Dopo 16 giornate grazie al 5-1 all'Udinese sono 9 i punti in campionato della squadra viola che resta comunque all'ultimo posto in classifica ma accorcia su alcune concorrenti. Il Pisa è ora a due punti di distanza, le altre dovranno ancora giocare. Questa la classifica aggiornata dopo il risultato della Fiorentina:

Inter 33
Milan 32
Napoli 31
Roma 30*
Juventus 29*
Bologna 25
Como 24
Lazio 23*
Sassuolo 21
Udinese 21*
Cremonese 21*
Torino 20*
Atalanta 19
Lecce 16
Cagliari 15*
Genoa 14
Parma 14
Verona 12
Pisa 11*
Fiorentina 9*
* una gara in più 