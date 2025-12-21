FirenzeViola

Fiorentina-Udinese 2-0, raddoppio viola: super gol di Gudmundsson

di Lorenzo Della Giovampaola

Ha raddoppiato al minuto numero 42 la Fiorentina contro l'Udinese con un super gol realizzato da Albert Gudmundsson. Il trequartista gigliato, ricevuta palla da Parisi al limite dell'area, ha prima fintato di calciare con il destro e poi con una finta di corpo è tornato sul sinistro disorientando il diretto avversario e lasciando poi partire dal limite un bolide di sinistro che si è incastrato sotto l'incrocio dei pali della porta difesa da Sava.