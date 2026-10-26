Fiorentina-Atalanta di giovedì sarà diretta da La Penna: al Var Gariglio
FirenzeViola.it
Sono state rese note le designazioni arbitrali per la nona giornata di Serie A, che inizierà domani sera con Sassuolo-Lazio. Sarà Federico La Penna, della sezione di Roma, a dirigere Fiorentina-Atalanta, gara in programma giovedì ore 20.45 allo stadio Artemio Franchi. Gli assistenti saranno Bahri e Moro, quarto uomo Marinelli, Var Gariglio, Avar Dionisi.
Pubblicità
Primo Piano
Buttato via il gol inatteso del vantaggio. Fiorentina poco furba, orfana di cinismo. Cambi sbagliati, difesa a tre con Valdepenas... Ok alla crescita, ma serve salvarsi. È chiaro?di Redazione FV
Le più lette
1 Buttato via il gol inatteso del vantaggio. Fiorentina poco furba, orfana di cinismo. Cambi sbagliati, difesa a tre con Valdepenas... Ok alla crescita, ma serve salvarsi. È chiaro?
Copertina
FirenzeViolaPongracic ko, Ranieri ancora ai box: in difesa tocca a Dragusin e Viery, vietato sbagliare
Tommaso LoretoSulla carta un sfida proibitiva, in campo un'occasione per mostrare attributi e non assuefarsi alle sconfitte
Pietro LazzeriniFiorentina, che sofferenza. Paratici ha costruito una squadra sui singoli e non sul collettivo e ora la patata bollente è nelle mani di Vanoli. Difesa a tre e mercato, qualche spunto per costruire e non perdere una stagione
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com