Fiorentina-Atalanta di giovedì sarà diretta da La Penna: al Var Gariglio

Fiorentina-Atalanta di giovedì sarà diretta da La Penna: al Var GariglioFirenzeViola.it
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di Redazione FV

Sono state rese note le designazioni arbitrali per la nona giornata di Serie A, che inizierà domani sera con Sassuolo-Lazio. Sarà Federico La Penna, della sezione di Roma, a dirigere Fiorentina-Atalanta, gara in programma giovedì ore 20.45 allo stadio Artemio Franchi. Gli assistenti saranno Bahri e Moro, quarto uomo Marinelli, Var Gariglio, Avar Dionisi.