FirenzeViola Fiorentina, un anno dopo è ancora crisi: il confronto con i numeri di Pioli

Otto giornate, quattro punti e diciottesimo posto in classifica. A distanza di un anno, la Fiorentina si ritrova esattamente nella stessa situazione della passata stagione. Eppure, analizzando i numeri delle prime otto partite, emergono alcune differenze ulteriormente negative, soprattutto per quanto riguarda la tenuta difensiva.

Il confronto nel dettaglio

Nel campionato 2025-26 i viola avevano raccolto quattro punti attraverso altrettanti pareggi, l'ultimo dei quali proprio all'ottava giornata contro il Bologna in casa, senza riuscire a conquistare neanche una vittoria. Quest'anno, invece, il bilancio racconta di una vittoria, un pareggio e ben sei sconfitte. Due ko in più rispetto allo stesso momento della stagione precedente. Il dato più preoccupante riguarda però i gol subiti. La Fiorentina è passata dalle 12 reti incassate dopo otto giornate dello scorso anno alle 19 attuali, con una media salita da 1,5 a 2,38 gol a partita. Un peggioramento evidente, che pesa anche sulla differenza reti, precipitata da -5 a -10. Leggermente migliore, invece, il rendimento offensivo. I viola hanno segnato nove gol contro i sette di un anno fa, portando la media realizzativa da 0,88 a 1,13 reti per gara. Il risultato è una media punti identica, appena 0,5 a partita, che fotografa una crisi ormai difficile da ignorare. La sconfitta in rimonta contro l'Inter ha ulteriormente aggravato una situazione già delicata.

Cosa succede ora

Sarà difficile per la Fiorentina di questa stagione fare peggio di quella di un anno fa nelle prossime partite, perché i primi punti dopo l'ottava giornata arrivarono con i 2 pareggi di Vanoli con Genoa e Juventus all'11esima e 12esima giornata. La vittoria addirittura alla 16esima contro l'Udinese. Quindi ci sono tutti gli ingredienti per provare a rialzarsi subito, anche se il calendario mette di fronte tre sfide complicate contro Atalanta, Sassuolo e Juventus. Sarà fondamentale sistemare il prima possibile la classifica per non tornare di nuovo nel baratro nel quale la Fiorentina si sta piano piano avviando. Di nuovo.