FirenzeViola Jimenez croce e delizia della Fiorentina. Segna, fa discutere e "impegna" Vanoli

Jimenez segna ancora e fa discutere, ma è l'arma migliore che ha in questo momento Vanoli

Sembra incredibile a dirsi, ma all'ottava giornata di Serie A il calciatore che stupisce più di tutti in fase offensiva per la Fiorentina è Alex Jimenez. Con la perla scagliata in faccia ai 74mila tifosi di San Siro che gli stavano gridando contro, il terzino ex Milan ha messo a segno il secondo gol in campionato a cui va aggiunta l'autorete propiziata contro il Genoa. Per certi versi meglio di Mastantuono, a tre gol è vero, ma tutti in una sola partita, e meglio anche di Pellegrino (fermo a 2 reti in Serie A) e soprattutto Beto che contro l'Inter ha mostrato i consueti limiti fisici e tecnici. Jimenez si era caricato sulle spalle tutta la squadra contro l'Inter mostrando fin da subito quella che è la sua qualità principale e che a volte è croce, altre è delizia: il non aver paura di nulla. Questo gli ha permesso di segnare uno dei gol più belli dell'intero campionato, ma anche di attirarsi le ire dei tifosi e dei giocatori avversari, tanto che a fine partita è dovuto intervenire direttamente Vanoli per fermarlo.

Le provocazioni con gli avversari

D'altronde per tutta la partita Jimenez si era becchettato con gli avversari ma soprattutto con i tifosi dell'Inter, che dopo un alterco con Mkhitaryan hanno iniziato a fischiarlo ogni pallone toccato. Anche perché il classe 2005 non si è certo tirato indietro, anzi, li ha provocati dicendogli di non sentire bene i fischi. Ha invitato così la lepre a correre, c'è da dire che San Siro però si è ammutolito quando al 65' ha deciso di togliere le ragnatele dalla porta di Provedel e portare in vantaggio la Fiorentina con un tiro dai 25 metri. Una rete di rara bellezza.

Il possibile infortunio e l'intervento di Vanoli

La partita di Jimenez cambia qualche minuto dopo a seguito di un contrasto duro di Bastoni che va dritto sull'uomo e lo colpisce alla coscia (il tutto senza che l'arbitro fischi fallo). Lo spagnolo si fa male e deve richiedere l'intervento dello staff medico allertando Vanoli che prepara il cambio, Jimenez però recupera e dice che è tutto ok ma prima una leggerezza in disimpegno e poi un altro paio di errori fanno capire che qualcosa è cambiato. Per questo arriva comunque il cambio con Dodo che però un po' lo fa rimpiangere. La partita di Jimenez però non finisce con il cambio, anzi. È il finale a far discutere, perché come raccontato da Firenzeviola, al fischio finale voleva entrare in campo e litigare con gli avversari, e solo un intervento "a muso duro" di mister Vanoli ha evitato il peggio. Tutto Jimenez in una partita insomma, croce e delizia di questa Fiorentina che resta in fondo alla classifica.