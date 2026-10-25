Fiorentina al terzo ko consecutivo, Vanoli vede il bicchiere mezzo pieno

La Fiorentina torna da San Siro con un 2-1 rimediato in rimonta dall'Inter dopo aver accarezzato il sapore dell'impresa. Senza grandi occasioni i viola si erano infatti trovati in vantaggio grazie ad uno splendido gol di Jimenez. Ma i cambi hanno fatto la differenza in negativo e schiacciarsi in difesa e metterla a 3 nel finale (che poi diventava a cinque) ha destabilizzato più che aiutare la squadra, con due errori deleteri nel recupero. Ed è così arrivata la terza sconfitta consecutiva della gestione Vanoli, dopo la sosta.

Vanoli in sala stampa ha però voluto elogiare la squadra per i 90 minuti, guardando il bicchiere mezzo pieno: "Dispiace, siamo arrabbitati ma questa è la strada giusta. Io ho visto una grande Fiorentina, questa ripeto è la strada. Il dispiacere che hanno i ragazzi è giusto, si meritavano altro dopo il Como. Ora si deve guardare avanti". Poi ha cercato di spiegare i cambi, che hanno cambiato appunto la partita in negativo, dicendo che sulla destra ha messo Dodo e Gnonto per sfondare.