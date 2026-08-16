FirenzeViola Fiorentina, la ripresa degli allenamenti fissata per martedì vista Roma

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Fabio Grosso ha concesso due giorni liberi alla squadra dopo lo scarico la mattina di Ferragosto all'indomani della bella vittoria per 4-1 sul Benevento che ha permesso di guadagnare l'accesso ai sedicesimi.

La decisione è stata presa in vista dell'esordio in campionato che sarà solo lunedì 24 all'Olimpico con la Roma, con dieci giorni di lavoro che rischiavano di essere fin troppo lunghi. Così il tecnico ha permesso ai giocatori di fare gli ultimi giorni di vacanza, per ritrovare le proprie famiglie (molte ancora fuori) o prendere confidenza con Firenze e la Toscana (come ha fatto Mastantuono in Versilia), prima di tuffarsi anima e corpo nel campionato e nei festeggiamenti per il centenario della Fiornetina senza dimenticare che a settembre ci sarà anche il secondo turno di Coppa Italia prima della sosta (le due date sono 2 e 15 ma considerando la gara del Centenario al Franchi il 2 giorno dei sedicesimi con Empoli o Pisa sarà un altro). Insomma una pausa di Ferragosto che calza dunque a pennello prima di 5 partite più quella di Coppa che daranno già qualche indicazione.