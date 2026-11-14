Non solo spese, dalle cessioni la Fiorentina può incassare 110 milioni

In queste ore si è parlato delle tante spese di Fabio Paratici per il mercato, alla luce del bilancio fortemente in passivo della scorsa stagione dopo anni di situazioni economiche virtuose. Ma andando a ben vedere dalle cessioni la Fiorentina potrebbe incassare ben 110 milioni, ovviamente tra cessioni, prestiti onerosi e riscatti. FirenzeViola ha elencato tutte le cifre pattuite, giocatore per giocatore. In particolare sono Kean e Piccoli a guidare l'elenco delle operazioni che in ipotesi porteranno gli introiti maggiori, nel pezzo di Lorenzo Marucci sono elencati tutti.