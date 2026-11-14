Non solo spese, dalle cessioni la Fiorentina può incassare 110 milioni
FirenzeViola.it
In queste ore si è parlato delle tante spese di Fabio Paratici per il mercato, alla luce del bilancio fortemente in passivo della scorsa stagione dopo anni di situazioni economiche virtuose. Ma andando a ben vedere dalle cessioni la Fiorentina potrebbe incassare ben 110 milioni, ovviamente tra cessioni, prestiti onerosi e riscatti. FirenzeViola ha elencato tutte le cifre pattuite, giocatore per giocatore. In particolare sono Kean e Piccoli a guidare l'elenco delle operazioni che in ipotesi porteranno gli introiti maggiori, nel pezzo di Lorenzo Marucci sono elencati tutti.
Pubblicità
Notizie di FV
Copertina
Luca CalamaiDieci domande a Paratici: da Grosso a Mastantuono, passando ai numeri del mercato estivo e al mediano che manca
Pietro LazzeriniDe Gea non si tocca (fino a giugno) ma la Fiorentina cosa pensa di Martinelli? Frendrup sarebbe perfetto per il centrocampo di Vanoli. Fagioli e gli altri superstiti restano in uscita
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com