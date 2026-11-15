C'è la sosta di campionato: domenica libera per la Fiorentina
FirenzeViola.it
La Fiorentina, che in settimana ha sostenuto due doppie sedute giovedì e venerdì e una ieri mattina, oggi godrà della domenica libera. Con la sosta Paolo Vanoli ha cercato di dosare bene il lavoro, con cinque sedute intense, per poi concedere una giornata di stacco ai suoi giocatori.
Da domani il tecnico inizierà a recuperare i primi giocatori impegnati con le Nazionali, anche per averli tutti dovrà aspettare il 19, così da preparare al meglio la gara di Monza del 23. La prossima settimana sarà decisiva anche per capire se Atta sarà disponibile già per lunedì prossimo, anche se è più probabile che verrà recuperato completamente per Udine (da ex) o in casa con il Cagliari.
Pubblicità
Notizie di FV
Un bilancio che certifica quanto poco calcio abbia fatto la Fiorentina. E al nuovo corso Paratici servono correttivi già da gennaiodi Tommaso Loreto
Le più lette
2 Un bilancio che certifica quanto poco calcio abbia fatto la Fiorentina. E al nuovo corso Paratici servono correttivi già da gennaio
3 Torreira si proporrà alla Fiorentina, che sogna Ederson. Corriere dello Sport: "I nomi per gennaio"
4 Comuzzo e un avvio di stagione da leader difensivo col Torino: è già un rimpianto per la Fiorentina?
Copertina
FirenzeViolaDall'addio di Gosens all'acquisto di gennaio: la fascia sinistra è una rivoluzione ancora in corso
Luca CalamaiDieci domande a Paratici: da Grosso a Mastantuono, passando ai numeri del mercato estivo e al mediano che manca
Pietro LazzeriniDe Gea non si tocca (fino a giugno) ma la Fiorentina cosa pensa di Martinelli? Frendrup sarebbe perfetto per il centrocampo di Vanoli. Fagioli e gli altri superstiti restano in uscita
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com