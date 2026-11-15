C'è la sosta di campionato: domenica libera per la Fiorentina

La Fiorentina, che in settimana ha sostenuto due doppie sedute giovedì e venerdì e una ieri mattina, oggi godrà della domenica libera. Con la sosta Paolo Vanoli ha cercato di dosare bene il lavoro, con cinque sedute intense, per poi concedere una giornata di stacco ai suoi giocatori.

Da domani il tecnico inizierà a recuperare i primi giocatori impegnati con le Nazionali, anche per averli tutti dovrà aspettare il 19, così da preparare al meglio la gara di Monza del 23. La prossima settimana sarà decisiva anche per capire se Atta sarà disponibile già per lunedì prossimo, anche se è più probabile che verrà recuperato completamente per Udine (da ex) o in casa con il Cagliari.