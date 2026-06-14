Fiorentina internazionale? Le idee di Paratici in quella direzione ma servono investimenti

Fiorentina internazionale? Le idee di Paratici in quella direzione ma servono investimentiFirenzeViola.it
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Ieri alle 23:20Notizie di FV
di Redazione FV

Appena arrivato il direttore sportivo della Fiorentina Fabio Paratici ha sottolineato come volesse una Fiorentina "internazionale". Il direttore sportivo di sicuro ci prova e lo dimostrano i nomi che stanno circolando in queste ore ma per certi giocatori servono anche investimenti.

Se nella lista ci sono Matteo Ruggeri che ha 15 presenze in Champions o Norton Cuffy, che è seguito anche dal Napoli e da squadre di Premier e con il quale il Genoa vorrà fare una bella plusvalenza, o ancora Viery che ha già una valutazione alta o Dragusin che cerca gloria al Tottenham certo serve un budget adeguato.