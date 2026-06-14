Fiorentina internazionale? Le idee di Paratici in quella direzione ma servono investimenti
FirenzeViola.it
Appena arrivato il direttore sportivo della Fiorentina Fabio Paratici ha sottolineato come volesse una Fiorentina "internazionale". Il direttore sportivo di sicuro ci prova e lo dimostrano i nomi che stanno circolando in queste ore ma per certi giocatori servono anche investimenti.
Se nella lista ci sono Matteo Ruggeri che ha 15 presenze in Champions o Norton Cuffy, che è seguito anche dal Napoli e da squadre di Premier e con il quale il Genoa vorrà fare una bella plusvalenza, o ancora Viery che ha già una valutazione alta o Dragusin che cerca gloria al Tottenham certo serve un budget adeguato.
Pubblicità
Notizie di FV
I sogni ci sono, vediamo che succede... Udogie e Ruggeri idee vere, ma molto care. Norton-Cuffy al posto di Dodo si può fare. Paratici rientra oggi, giovedì la conferenzadi Mario Tenerani
Le più lette
1 I sogni ci sono, vediamo che succede... Udogie e Ruggeri idee vere, ma molto care. Norton-Cuffy al posto di Dodo si può fare. Paratici rientra oggi, giovedì la conferenza
Copertina
FirenzeViolaKean ancora al centro della Fiorentina: l'input di Grosso per una viola di nuovo europea
FirenzeViolaViola in vacanza, chi a Los Angeles chi in Madagascar ma qualcuno sceglie il total relax
Pietro LazzeriniVendere gli invendibili: ecco perché servirà un miracolo. Carnevali alla Juventus può dare una mano alla Fiorentina. La prossima settimana verrà desecretato il dossier USA
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com