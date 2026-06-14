Udogie nella lista di Paratici? Ma il prezzo del Tottenham è fuori mercato viola

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Il terzino sinistro del Tottenham Destiny Udogie, ex Udinese e nel giro anche della Nazionale azzurra, piace molto a Fabio Paratici che lo ha messo nella lista dei giocatori papabili per la Fiorentina e sta studiando come portarlo in viola. In passato Udogie lo ha definito "come un padre perché parliamo ogni giorno e mi sta aiutando molto" con riferimento alle minacce ricevute a settembre in seguito alla rottura con un agente e dunque il rapporto tra i due è sicuramente molto buono.

Fiorentina-Udogie: in mezzo ci sono 50 milioni

Ma c'è un ostacolo economico per la Fiorentina: il prezzo fissato dal Tottenham stesso. Transfer News infatti assicura che la richiesta da parte del club allenato da Roberto De Zerbi è altissima e si aggira sui 50 milioni di euro. Servirebbe dunque una formula particolarmente vantaggiosa, magari un prestito oneroso con diritto di riscatto, che rendesse praticabile l'operazione.