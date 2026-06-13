Mandragora verso il Besiktas? Per ora nessuna richiesta e il giocatore vuole restare

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In attesa che il mercato viola prenda inizio, il centrocampista della Fiorentina Rolando Mandragora - stando ai media turchi - potrebbe raggiungere Vincenzo Italiano al Besiktas. Il giocatore ha vissuto le sue migliori stagioni proprio con l'ex tecnico della Fiorentina e la notizia non desterebbe sorpresa. Ma secondo quanto ha riportato Tuttomercato l'offerta del club turco al momento non è pervenuta alla Fiorentina che da parte sua non ha l'esigenza di cedere il centrocampista.

La volontà del giocatore è restare

Lo stesso giocatore in realtà sta bene a Firenze ed ha un contratto fino al 2028, con opzione di un ulteriore anno (che scatta a determinate condizioni), rinnovato proprio ad inizio di questa stagione. Una stagione certo pesante per tutti i giocatori e tra alti e bassi per lo stesso centrocampista che però alla fine ha collezionato 47 presenze tra tutte le competizioni e realizzato 8 gol e 5 assist e che dunque non chiederà certo di andarsene.