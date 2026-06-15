Tra un'ora si completa il gruppo E con Costa d'Avorio-Ecuador: le formazioni
Alle 1 ora italiana a Philadelphia fischio d'inizio per Costa D'Avorio-Ecuador, la seconda sfida del gruppo E dove nel pomeriggio la Germania ha battuto il Curaçao 7-1. In campo per l'Ecuador scenderà un solo calciatore che gioca in Italia, Yeboah del Venezia mentre resta in panchina Estupinian del Milan; nella Costa d'Avorio invece partono tutti dalla panchina i tre 'italiani' convocati, Koussounou (Atalanta), Ndicka (Roma) e Bonny (Inter).
Formazioni Costa d'Avorio-Ecuador
Costa d'Avorio (4-2-3-1): Yahia Fofana; Doué, Agbadou, Singo, Konan; Kessie, Fofana; Pépé, Touré, Diomandé; Wahi.
A disposizione: Adingra, Bonny, Diakite, Diallo, Diomande, Guessand, Guiagon, Inao Oulai, Kone, Koussounou, Lafont, Ndicka, Operi, Sangare, Seri.
CT: Fae.
Ecuador (3-4-3): Galindez; Ordóñez, Pacho, Hincapié; Minda, Caicedo, Vite, Alan Franco; Yeboah, Plata; Enner Valencia.
A disposizione: Valle, Valencia, Torres, K.Rodriguez, Ramirez, Preciado, Porozo, K.Paez, Medina, Estupinan, Castillo, Caicedo, Arevalo, Angulo, Alcivar.
CT: Beccacece.
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