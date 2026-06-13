Grande festa viola nel Valdarno e le promesse di Commisso e Paratici

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Bagno di folla, entusiasmo e tanto viola: la festa dei viola club del Valdarno è stato un successo tra iniziative benefiche e il ricordo del decano dei giornalisti fiorentini Alessandro "Ciccio" Rialti. Oltre alla partecipazione della Primavera con la Coppa del titolo italiano appena conquistato, i tifosi presenti hanno potuto sentire in collegamento anche le parole del presidente della Fiorentina Giuseppe Commisso e del direttore sportivo Fabio Paratici.

Parole importanti, quelle pronunciate dai due dirigenti, che hanno spiegato che in America stanno pianificando il futuro per riportare la Fiorentina in alto dopo la stagione deludente. "Faremo la miglior squadra possibile e ci impegneremo al massimo" dice Paratici, con il presidente che, applaudendo l'unità e la passione dei fiorentini, ha promesso una "Fiorentina che rifletta la devozione dei tifosi ai colori viola"