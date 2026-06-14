Per la festa viola nel Valdarno raccolti oltre 30mila euro per Lorenzo

vedi letture

Ieri si è svolta la bella e partecipata festa viola del Valdarno a Loro Ciuffenna. Centinaia di tifosi presenti, quasi un migliaio, uniti dalla passione per la Fiorentina ma anche da una grande solidarietà. L'evento, come ogni anno, ha uno scopo anche benefico ed infatti, come racconta la Tgr Rai Toscana oggi, ha permesso di raccogliere oltre 30mila euro che saranno destinati a Lorenzo, un ragazzo di 15 anni che lotta contro una forma aggressiva di leucemia e che grazie al sostegno dei tifosi ora potrà sostenere un secondo intervento.

Le parole della madre di Lorenzo

"Grazie è forse banale ma è la parola più significativa. Sono onorata perché questa fiorentinità che sentiamo intorno ci dà grande calore e la forza di andare avanti" ha dichiarato la madre ai microfoni di Sara Meini. Nel servizio viene ricordato anche l'intervento del presidente Commisso e del ds Paratici dall'America e, tra le altre cose, il ricordo dedicato a Alessandro "Ciccio" Rialti, come raccontato anche da FirenzeViola.