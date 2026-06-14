FirenzeViola Viola in vacanza, chi a Los Angeles chi in Madagascar ma qualcuno sceglie il total relax

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Ecco le mete estive di alcuni giocatori della Fiorentina in attesa del ritrovo al Viola Park la seconda settimana di luglio

Tempo di vacanze per i viola che dalla seconda settimana di luglio dovranno tornare a disposizione del nuovo tecnico Fabio Grosso. Così molti si stanno godendo mare e viaggi in questo mese. Tra questi c'è Roberto Piccoli che con la compagna Carlotta è a Los Angeles e Hollywood. Madagascar per Giovanni Fabbian anche lui in compagnia della fidanzata. Viaggio in Oriente per Oliver Christensen che alla fine della stagione ha subito raggiunto la fidanzata dall'altra parte del mondo. Spiagge greche e italiane e amici per Rolando Mandragora e la bella Lucia con la piccola Ginevra.

Relax a casa per molti viola

Casa e relax per Pietro Comuzzo e Marco Brescianini, così come Dodo per il momento è tornato in Brasile dove lo aspettava una casa super moderna nuova di zecca. Insomma ognuno sceglie come staccare la spina per tornare più carico di prima, al di là di quello che deciderà poi la Fiorentina del loro futuro.