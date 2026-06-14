Grosso vuole mettere Kean al centro del progetto? Un bene in ottica mercato

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La Fiorentina e Moise Kean potrebbero ancora andare avanti insieme nella prossima stagione: FirenzeViola prova a spiegare perché questo sarebbe un bene anche in ottica mercato. Fabio Grosso lo ha allenato in Primavera a Torino, quando Kean faceva già vedere grandi numeri, e dunque ha intenzione di tenerlo al centro del nuovo progetto viola, trovando un alleato in Paratici che a breve incontrerà l'agente del centravanti.

Sul mercato di sicuro non sarebbe facile reperire un sostituto all'altezza di Kean, quest'anno fermato dagli infortuni, che resta tra i migliori attaccanti. Uno su cui puntare insomma per ambizioni europee.