Finali giovanili: la Fiorentina U15 si ferma, l'U17 sogna l'impresa mercoledì

Finali giovanili: la Fiorentina U15 si ferma, l'U17 sogna l'impresa mercoledì
Ieri alle 21:40Primo Piano
di Luciana Magistrato

Grande rammarico per la sconfitta della Fiorentina Under 15 a Milano che interrompe il sogno dei giovani viola di andare in finale scudetto. Nonostante il 3-2 dell'andata, il Milan ha ribaltato il pronostico vincendo con un netto 3-0. Così resta solo l'Under 17 a coltivare ancora sogni di gloria dopo il titolo vinto dalla Primavera.

Semifinale di ritorno U17 in casa

Mercoledì ci sarà la gara di ritorno al Viola Park per accedere in finale ma c'è da ribaltare il netto vantaggio con cui il Genoa in casa ha vinto i viola, 5-2. Serve dunque un'impresa, magari con il sostegno dei tifosi. La gara si giocherà però di mattina allo stadio "Davide Astori" all'interno appunto del Viola Park e dunque in un orario non alla portata di tutti visto il giorno lavorativo.