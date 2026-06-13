Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola

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Vendere gli invendibili: ecco perché servirà un miracolo. Carnevali alla Juventus può dare una mano alla Fiorentina. La prossima settimana verrà desecretato il dossier USAdi Pietro Lazzerini
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1 Vendere gli invendibili: ecco perché servirà un miracolo. Carnevali alla Juventus può dare una mano alla Fiorentina. La prossima settimana verrà desecretato il dossier USA
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FirenzeViolaVillarreal 2012 docet: anche Kanté in orbita viola, ma perché non bussare più spesso alla porta del West Ham?
Lorenzo Di BenedettoIl viaggio in USA ci dirà tutto: se non sarà rilancio totale sarà giusto chiedere la cessione della Fiorentina. Ultimi giorni di "pace" per Paratici, poi sarà solo mercato. L'Atalanta boccia Gudmundsson
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