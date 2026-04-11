Fiorentina, il programma di oggi in casa viola: seduta mattutina

Fiorentina, il programma di oggi in casa viola: seduta mattutinaFirenzeViola.it
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Oggi alle 09:00Notizie di FV
di Redazione FV

Fiorentina di nuovo in campo al Viola Park. La squadra di Paolo Vanoli è attesa da una seduta a porte chiuse, questa mattina, per iniziare la preparazione effettiva della gara di lunedì contro la Lazio. Ieri i giocatori hanno sostenuto un allenamento di scarico dopo la trasferta di Conference League a Londra. 