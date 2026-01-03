Fiorentina, il programma di oggi in casa viola: rifinitura in vista della Cremonese

Nuova giornata di allenamenti per la Fiorentina che sta svolgendo il suo mini-ritiro al Viola Park in vista della partita di domenica contro la Cremonese al Franchi. Vanoli e il suo staff hanno indetto una seduta mattutina nella quale faranno il punto su chi starà meglio in vista del match. C'è attesa anche per capire se Moise Kean tornerà a disposizione, anche se una sua presenza con la Cremonese è più che in dubbio.