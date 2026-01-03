Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei principali quotidiani sulla Fiorentina

Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei principali quotidiani sulla Fiorentina
Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

La Nazione: "La Fiorentina prende un giocatore israeliano «Non è il benvenuto»".

Corriere dello Sport-Stadio: ""Solo viola". Sorpresa: Solomon subito convocato. Ora Boga e Becao".

La Gazzetta dello Sport: "Nicolussi torna al Venezia. Ma c'è il Cagliari" e "Il dubbio Kean. Ricomincia solo oggi ad allenarsi, Firenze freme: gioca Piccoli?".

La Repubblica (Firenze): "Solomon è già pronto “Possiamo salvarci”. Ma i pro Pal lo attaccano".

Tuttosport: "Fiorentina, ecco Solomon. Ma dal campo è sparito Kean".